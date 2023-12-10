مسن عمره 95 عاما يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالغربية

حرص المواطن أحمد السعيد جاد، البالغ من العمر 95 عاما من مواليد عام 1928، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، داخل اللجنة الفرعية المقيد بها، بقرية طرينة التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية.

متطوع يساعد مسنا للإدلاء بصوته في الانتخابات

ساعد أحد المتطوعين المتواجدين أمام اللجنة، المسن في الدخول إلى لجنته الانتخابية، حتى يتمكن من الإدلاء بصوته في الاستحقاق الدستوري.

حملات في الغربية

شهدت محافظة الغربية، خلال الأيام الماضية، حملات توعوية كبرى لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وإيصال رسالة للعالم أجمع بأن مصر تمارس الديمقراطية بإيجابية.

يذكر أن محافظة الغربية، يبلغ عدد سكانها 5.3 مليون نسمة، ويبلغ عدد الناخبين 3.5 مليون ناخب وناخبة، وجرى تخصيص 14 لجنة عامة، و673 مقرا انتخابيا، و693 لجنة فرعية، بينهم 16 لجنة للمغتربين، وتم تجهيز كافة اللجان بكافة الوسائل التي تسهل على الناخبين عملية التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.