كاتب صحفي: «المتحدة» بذلت جهدًا يُحترم للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة

توجه الكاتب الصحفي محمد صلاح بكلمة أكد فيها: «كل محفل كبير في مصر ندين فيه بالوفاء لشهدائنا الذين ضحوا لأجل استقرار وطنهم، والفئات المستهدفة من هذا الاستحقاق الرئاسي يمكن تقسيمها إلى 4 فئات»، موضحًا: «الإجراءات في منتهى السلاسة وقنوات الشركة المتحدة بذلت جهدًا إعلاميًا يُحترم لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية»،

وأضاف «صلاح»، خلال استضافته ببرنامج «كل يوم»، مع الإعلامي خالد أبو بكر، والمُذاع على شاشة «ON»، أنَّ الفئة الأولى هم من من يرفض العملية الانتخابية برمتها ويشكك فيها، والفئة الثانية تشكو قلة الوعي ولكن لا يمكن تصنيفها ضمن فئة المشككين، والفئة الثالثة يعانون من الكسل ويتباطأون عن تأدية الواجب بالذهاب للإدلاء بصوتهم في صناديق الاقتراع لتحقيق الآمال والتطلعات.

«صلاح»: أتعجب ممن يشكو بعض الأمور ولكنه في نفس الوقت يتقاعس عن التصويت

وتابع الكاتب الصحفي: «أتعجب ممن يشكو بعض الأمور ولكنه في نفس الوقت يتقاعس عن التصويت، فكيف لمواطن يريد الاحتجاج وهو في الأصل لم يشارك بصوته في الانتخابات ليعبر عن رأيه»، لافتاً إلى الدعوة الواسعة من الإعلام المصري والوطني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية أياً كان قرار المواطن، وممارسة دوره على أتم وجه.

واستطرد «صلاح» أنَّ الفئة الرابعة هي التي لديها الرغبة والإرادة بل والإصرار على المشاركة وترى أنَّ هناك معركة تخوضها وضرورة التصدي لفئة المشككين والتعبير عن تطلعات البلاد واستقرارها.