عضو «أفريقية النواب»: المصريون حريصون على اختيار رئيس يعبر عن آمالهم

أدلت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك أمام لجنتها بمدرسة الشهيد محمد مصطفى الابتدائية – مدرسة دراو بنين سابقًا بمحافظة أسوان، مؤكدة أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن مصري.

توافد المواطنين

وتابعت عقب الإدلاء بصوتها أن ما شهدته اللجان منذ الساعات الأولى لبدء عمليات الاقتراع بكافة قرى ومراكز محافظة أسوان، من توافد المواطنين للمشاركة في هذه الانتخابات المهمة، يعكس مدى حرصهم على تمسكهم بمقدرات وطنهم ومشاركتهم في رسم مستقبل وطنهم خلال المرحلة المقبلة والفارقة من عمر الوطن، التي يسعى فيها الجميع إلى ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة.

وأكدت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن المصريين جميعا ضربوا اليوم أروع الأمثلة في الوطنية وحب الوطن، خلال إصرارهم على التواجد أمام اللجان والمقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس يعبر عن آمالهم وطموحاتهم ويحقق لهم الحياة الكريمة، لافتة إلى أن صورتهم اليوم بمثابة رسالة للعالم أجمع مفادها وعيهم بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني يعشق تراب الوطن ويحافظ على أمنها وسلامة شعبها.

أهمية النزول والمشاركة في انتخابات الرئاسة

ودعت نائبة حماة الوطن المواطنين بأهمية النزول والمشاركة والتصويت في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، لما تمثله على المصلحة العليا للبلاد في تلك المرحلة الفارقة في تاريخ الدولة المصرية، وأيضا ستكون مثالاً ونموذجاً يحتذى به الأجيال الحالية والقادمة، وما سينتج عن مشاركتهم من عوامل داعمة لتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة التي يتمناها ويحلم بها كل المصريين.

وأضافت أن الانتخابات الرئاسية 2024 هي أحد أهم مبادئ الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى التي بدأت منذ 10 سنوات، وهو ما يتوجب من أي مواطن مصري حريص على أمن واستقرار وازدهار بلده، أن يشارك ويدلي بصوته لاختيار الرئيس القادم.