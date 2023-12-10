كبار السن يرسمون مستقبل مصر ويشاركون بانتخابات الرئاسة: ما ينفعش نبخل على بلدنا

في حب مصر حرص عدد من المواطنين كبار السن على رسم مستقبل بلدهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث شارك المواطن محمد علي، من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، في العملية الانتخابية لاختيار رئيس الجمهورية، وهو على الكرسي المتحرك، بدافع حب مصر، وتواجد في لجنة 3، بمدرسة الشهيد محمد جمال، بمنطقة مصر القديمة والمنيل، للإدلاء بصوته في الانتخابات.

مسن على كرسي متحرك يدلي بصوته

«المشاركة حق أصيل لكل مصرى ويجب على جميع الفئات أن تشارك فى اختيار رئيسها»، بهذه الكلمات أكد المواطن القاطن بمنطقة المنيل، أنه جاء للمشاركة، ويحث الجميع الفئات أن تشارك فى اختيار رئيسها.

محمد: المشاركة في الانتخابات 2024 واجب وطني

وأكد أنه جاء لاختيار الرئيس لتحقيق أمل مصر، مؤكدًا أن اختياره لأصلح من ينقذ مصر، لجعل الأحلام التي يتمناها حقيقة، معبرًا لـ«الوطن»: «بحب مصر وباجي عشان أعبر عن رأيي بحرية»، إذ أكثر ما يتمناه هو تحقيق الديمقراطية لمصر، والاختيار بين المرشحين في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

مُسنة «تبصم بالعشرة» خلال مشاركتها في انتخابات الرئاسة

وحرصت مسنة من المنيا على المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024 أول أيام التصويت، وأصرت على وضع جميع أصابع يدها الـ10 في الحبر الفسفوري عقب الانتهاء من عملية التصويت، والتقاط الصور لتوثيق مشاركتها في الانتخابات، معربة عن سعادتها بالمشاركة.

الحاج محسن: نزلت عشان مستقبل ولادي.. وبلدنا عاملة زي زرعة وسط صحراء

حرص الحاج محسن الرفاعي البالغ من العمر 66 عاما، على المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024، ونزل إلى مقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد محمد أبو العينين بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، مؤكدا أنه واجب وطني.

وقال الرفاعي خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إنه يعتبر الانتخابات الرئاسية بمثابة ملحمة، كل مرحلة من أجل البناء، مشيرا إلى أن قراره بالمشاركة جاء من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار.

وتابع الحاج محسن الرفاعي: «قررت اليوم النزول والمشاركة في العملية الانتخابية من أجل المحافظة على البلاد من الدمار والخراب خاصة أنها تعد الدولة الأكثر أمانا واستقرار دونا عن دول المنطقة، بلدنا النهارده زي زرعة في وسط صحراء لازم نرويها عشان تعيش».

واختتم محسن الرفاعي حديثه موجها دعوته لجموع الناخبين بالنزول والمشاركة بالاستحقاق الإنتخابي قائلا: «كل واحد فينا البلد ليها فضل عليه ومينفعش نبخل عليها بصوتنا».