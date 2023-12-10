إقبال كثيف قبل غلق التصويت في اليوم الأول للانتخابات بمصر القديمة والمنيل

في مشهد يبرز حب مصر، شهدت المحروسة درجة حرارة منخفضة في المساء، وما زال الجميع يتوافدون على اللجان الانتخابية، في مشاهد وأجواء احتفالية، بمنطقة مصر القديمة والمنيل، معبرين عن فرحة وحب، للتعبير عن رأيهم بحرية.

الانتخابات الرئاسية 2024

ويحمل كل المصريين مسئولية فوق عاتقهم للمشاركة في الانتخابات، إذ عبر المواطنين أنهم جاءوا للمشاركة في الانتخابات كواجب وطني، معبرين أن صوتهم أمانة.

إقبال كثيف في المساء

وشهدت اللجنة إقبالًا كثيفًا من الناخبين على اختلاف فئاتهم العمرية، الذين اصطفوا منذ الساعات الأولى في الصباح في انتظار بدء عملية التصويت، للإدلاء بأصواتهم، وعبر الجمبع أن أكثر ما أدخل عليهم السعادة، أنهم ينتخبون بحرية، كما ارتدت شوارع مصر وعاصمتها القاهرة، أبهى ثوبها بألوان علم مصر.

سيدات مصر يصطففن للإدلاء بأصواتهن

كما حرصت سيدات منطقة المنيل، للمشاركة فى عملية انتخابات المرشحين الرئاسيين، والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات، للتأكيد على حرصهن على استمرار الوطن فى عجلة التنمية التى بدأها منذ سنوات، تحت مظلة حب الوطن.

وكان البعض منهن يصطحب أطفاله من أجل حثهم على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والبعض الآخر تغلب على المرض وحرص على المشاركة في العملية الانتخابية.