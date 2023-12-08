مسابقة جديدة لشغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بالأوقاف.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الأوقاف، تنظيم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة جديدة لشغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب خلال شهر يناير من العام المقبل 2024.

الشروط المطلوبة لوظيفة إمام ومدرس وخطيب بالأوقاف 2024

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف إمام ومدرس وخطيب في مسابقة وزارة الأوقاف لعام 2024 كالتالي:

- ألا يزيد سن المتقدم على 30 عامًا.

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل أزهري عالٍ مناسب للوظيفة.

- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن «جيد».

المستندات المطلوبة للتقديم لشغل وظيفة إمام ومدرس وخطيب بالأوقاف 2024

وحدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عبر المنشور المستندات المطلوبة للتقديم لشغل وظائف إمام ومدرس وخطيب في مسابقة وزارة الأوقاف 2024 وهي كالتالي:

- الصورة الشخصية.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي «وجهان».

- صورة ضوئية من صحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة «وجهان».

- شهادة التأهيل «بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة».

- صورة ضوئية من المؤهل الأعلى إن وجد .

- صورة ضوئية من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.اختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف العامة

تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر المنشور إلى أنه يتم تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، وحرصه على اختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف العامة والدخول للجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءة الخدمات العامة.