تراجع أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 11-12-2023 بمصر

سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 11-12-2023 في مصر، تراجعا طفيفاً يقدر بنحو 2 جنيه للكيلو، في المحال والأسواق وبورصة الدواجن، إذ يتراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم ما بين 59 إلى 60 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 65 جنيها إلى 70 جنيها للكيلو، كما قد يختلف السعر من مكان لآخر.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التإلىة، أسعار الفراخ البلدي والساسو في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 11-12-2023 في مصر.

أسعار الفراخ اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن سعر الفراخ الساسو تراجعت هي الاخري، بنحو 2 جنيه، لتتراوح إلىوم ما بين 70 إلى 71 جنيها للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر يتراح ما بين 75 إلى 77 جنيها، فيما استقر سعر الفراخ البلدي ليسجل نحو 110 جنيهات للكيلو، بينما يصل للمستهلك بسعر يتراح ما بين 15 إلى 117 جنيها للكيلو، بينما استقر سعر كيلو الأمهات البيضاء ليسجل نحو 57 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وأعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، تراجع أسعار الدواجن اليوم بنحو 0.72%، إذ سجل متوسط أسعار الدواجن البيضاء نحو 73.09 جنيه، فيما سجل متوسط أسعار الدواجن البلدي نحو 111.08 جنيه للكيلو.