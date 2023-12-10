أمين سر «حقوق إنسان الشيوخ»: الإقبال على الانتخابات الرئاسية «عظيم»

أدلت النائبة الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، وظهر ذلك من خلال المشاركة المتنوعة والكثيفة من جانب جميع فئات الشعب المصري، داخل اللجان الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

أوضحت الدكتورة رشا إسحق في بيان لها منذ قليل، أنه المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تنته بعد، ويجب على جموع المصريين الاستمرار في الإدلاء بأصواتهم يومي الاثنين والثلاثاء، موكدة أن المشهد الذي ظهر به الشعب المصري اليوم كان عظيما ويدل على وعي الشعب بكافة فئاته.

أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ

ووجهت «إسحق» الشكر للجهات الأمنية على التنظيم المشرف الذي أظهر للعالم بأكله قدرة الدولة على تنظيم الانتخابات ببراعة وتنظيم شديد، في ظل ما نشهده من ديمقراطية وتعدد آراء المرشحين.