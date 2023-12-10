عمرو الفقي ويسرا يُقدمان العزاء لأحمد حلمي في وفاة شقيقه

وصلت الفنانة يسرا إلى مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، قبل قليل، لتقديم واجب العزاء للفنان أحمد حلمي، في وفاة شقيقه خالد حلمي، الذي وافته المنية، يوم الجمعة الماضية.

كما وصل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، إلى عزاء شقيق أحمد حلمي، منهم عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وأحمد صلاح السعدني، وأحمد فهمي، ومصطفى قمر، وعمرو محمود ياسين، وأكرم حسني، وماجد المصري، وروبي، وشيكو، ومنة شلبي، ومحمد محمود، وأحمد شوبير، وعصام كاريكا، وإسماعيل فرغلي وآخرين.

وكان خالد حلمي توفي بمدينة بنها، صباح الجمعة الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية أودت بحياته، وأعلن حلمي خبر الوفاة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وشيَّع أحمد حلمي جثمان شقيقه من أحد المساجد بمدينة بنها، وانهار باكيا أثناء دفن أخيه بمقابر العائلة، حيث رافقته زوجته الفنانة منى زكي التي لم تتمالك دموعها أثناء مراسم الدفن.

وحرص أحمد حلمي على تلقي العزاء في شقيقه بمسقط رأسه، مساء الجمعة الماضي، وقرر حينها إقامة عزاء آخر لشقيقه، مساء اليوم، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد.