عصام شيحة: إقبال لافت للنظر خلال أول أيام الانتخابات الرئاسية

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه كان هناك إقبال شديد على لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى، لفتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية، وهذا الإقبال كان لافتا للنظر في كافة اللجان على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يبدو أن هذا الإقبال كان عبارة عن حشود منظمة، لأن الملاحظ أن كافة اللجان كان بها إقبال شديد في نفس الوقت.

وأضاف «شيحة»، في حواره خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية 2024، على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامي حمدي رزق، أنَّ أبرز الملاحظات التي رصدتها المنظمة المصرية لـ حقوق الإنسان، أن هناك عددا ليس بالقليل من اللجان الانتخابية فتح متأخرًا عن موعده المحدد، بتأخير ما بين نصف ساعة إلى ساعة، وبعض اللجان لم تكن الأوراق جاهزة فيها.

وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت من قبل أنه سيكون هناك مقرات خاصة لذوي الهمم، والذين يمثلوا تقريبًا حوالي 10 ملايين شخص، ولكن الملاحظة العامة أن أغلب اللجان خارج المدن كان بها صعوبات واجهت ذوي القدرات الخاصة، وبالأخص من لديهم إعاقات بصرية أو سمعية.

واستطرد عصام شيحة، أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، قاموا بإرسال التقارير الخاصة بهم، للهيئة الوطنية للانتخابات، لأن هناك اتفاقا عاما أن هناك رغبة لدى الهيئة بأنه إذا وجد أي قصور يمكن تداركه في اليوم الثاني للانتخابات.

وأشار إلى أن بعض اللجان الانتخابية لم تصلها الأحبار في الموعد المحدد، وبعض اللجان منعت بعض المراقبين من الدخول، وبعد الشكوى لرئيس اللجنة تمكنوا من الدخول، وبعض اللجان الانتخابية كان بها كثافة كبيرة جدًا مقارنة بعدد اللجان الأخرى التي كان بها كثافات معتدلة أو متناسبة.