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انتخابات المصريين بالداخل

المرشح عبدالسند يمامة: إقبال المواطنين على الانتخابات الرئاسية مبشر

كتب:

محمد عزالدين
09:43 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة

المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة

قال المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تشهد إقبالاً مبشرا بالنسبة للناخبين للإدلاء بأصواتهم، والعملية التنظيمية جيدة ولا يوجد معوقات، واستغرق التصويت معه ثواني معدودة، والعملية جيدة.

وأضاف «يمامة»، خلال تصريحات عرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أن رسالته الدائمة هي حسن الاختيار في هذا الاستحقاق الرئاسي والانتخابي في تاريخ مصر.

وأشار إلى أن الإقبال على الانتخابات شهدت إقبالاً متنوعاً، والسيدات لهن دور كبير، إذ حازت مساحة كبيرة، بجانب الرجال والشباب، لكن الملحوظ هو المرأة.

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