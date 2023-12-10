شباب يشاركون في تنظيم اللجان الانتخابية بأولى أيامها: واجبنا تجاه بلدنا

شباب يملؤه الأمل والحماس، قرروا المشاركة في تنظيم اللجان الانتخابية، تاركين دراستهم وأعمالهم من أجل الحفاظ على المظهر العام لاصطفاف الناخبين، تحديدا في مدرسة اليرموك الابتدائية، بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، إيمانا منهم بدورهم الفعال في الوطن.

طلاب يشاركون في تنظيم الانتخابات الرئاسية

شارك مجموعة طلابية في مختلف جامعات مصر، في تنظيم أولى أيام الانتخابات الرئاسية، وحرصوا على أن يمر اليوم دون وجود افتعالات أو مشاكل، وبالفعل استمر الناخبون في الإدلاء بأصواتهم في الأيام الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وذكرت آية شريف، أحد أفراد فريق تنظيم الانتخابات الرئاسية بالزاوية الحمراء، أنها تشعر بالسعادة الكبيرة لمشاركتها الفعالة في تنسيق وتنظيم عذا اليوم، وفقا لها: «كنت مبسوطة جدا إني شاركت في تنظيم حدث كبير لبلدي وبتمنى أكون أديت واجبي كمواطنة مصرية قبل كوني في فريق التنظيم».

إقبال كبير في أولى أيام الانتخابات الرئاسية بالزاوية الحمراء

وشهد اليوم إقبالا كثيفا على اللجان الانتخابية في منطقة الزاوية الحمراء، وسط حضور كثيف للسيدات وكبار السن، وتزينت اللجان بالشباب من مختلف الأعمار، للإلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.