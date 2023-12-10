إغلاق لجان الانتخابات الرئاسية في المحافظات مع انتهاء أول أيام التصويت

أغلق رؤساء اللجان الفرعية في محافظات مصر عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في التاسعة من مساء اليوم الاحد، عقب انتهاء اليوم الأول من الأيام الثلاثة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية للتصويت، لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية.

وبحسب الهيئة الوطنية ، لا زال عمليات التصويت مستمرة في لجان بعض المحافظات وهم أسيوط والفيوم والبحر الأحمر ، بسبب كثافة اعداد للناخبين المتواجدين داخل حرم اللجان ومقر الاقتراع في هذه المحافظات.

غلق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2023

وأغلقت صناديق الاقتراع بأقفال مسلسلة تحت إشراف قضائي، ووضعها داخل مخازن آمنة تحت حراسة الأجهزة الأمنية، على أن يتم فتحها في اليوم الثاني من عمليات التصويت.

وشهدت اللجان الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، إقبال كبير منذ اللحظات الأولى لفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأول من عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

اقبال كبير على الانتخابات الرئاسية

وشهدت محافظات مصر انتهاء التصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، حيث اصطف الناخبين في طوابير طويلة أمام اللجان الفرعية حتى الدقائق الأخيرة من التصويت في اليوم الأول، وحرص كبار السن والشباب والسيدات على التصويت في مشهد يعبر عن إرادة المصريين في اختيار رئيسهم عن طريق صناديق الاقتراع.

عدد الناخبين في الانتخابات الرئاسية 2024

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية 2024، يبلغ عدد من يحق لهم التصويت في جميع محافظات مصر، أكثر من 67 مليون ناخبا وناخبة موزعين على 9 آلاف مقرا انتخابيا و 11 ألف لجنة فرعية، ويشرف على الانتخابات الرئاسية أكثر من 15 ألف قاض.

مرشحين الرئاسة في مصر

وتستكمل عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 غدا الاثنين، وبعد غد الثلاثاء، والتي يتنافس فيها 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية.