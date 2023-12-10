على نغمات تسلم الأيادي.. الساعات الأخيرة من اليوم الأول للانتخابات تشهد إقبالا كبيرا بالشروق

قارب اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 على الانتهاء، وشهدت الساعات الأخيرة من اليوم زيادة كبيرة في أعداد الناخبين الذين احتشدوا اليوم أمام المقار الانتخابية بمدينة الشروق من أجل الإدلاء بصوتهم والمشاركة الإيجابية في هذا العرس الانتخابي.

وشهدت مدرسة الشهيد ياسر جنينة بمدينة الشروق، اصطفاف طوابير كبيرة أمام اللجان الفرعية ينتظرون دورهم لممارسة استحقاقهم الدستوري والتعبير عن رغبتهم في صناديق الاقتراع، على أنغام تسلم الأيادي التي دوى صوتها في المنطقة المحيطة بالمدرسة وسط فرحة حقيقية ظهرت على كافة الناخبين بالمقر الانتخابي.

وتصدر المشهد وجود العديد من الشباب الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، كما تواجد عدد من الرجال والسيدات.

والجدير بالذكر أن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 بدأ في التاسعة من صباح اليوم، وتظل صناديق الاقتراع مفتوحة أمام المواطنين للإدلاء بصوتهم على مدار 12 ساعة بحيث تنتهي في التاسعة مساء.

وتستمر لجان الانتخابات الرئاسية في استقبال الناخبين على مدار 3 أيام؛ تبدأ من اليوم وتنتهي الثلاثاء المقبل.