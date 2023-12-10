رئيس «عربية النواب»: مشهد انتخابات الرئاسة باليوم الأول «كرنفال في حب مصر»

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنه يعتبر ما حدث في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، عرس سياسي عظيم، يدل على أصالة الشعب المصري المحترم.

وأضاف «أباظة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشعب المصري استشعر التحديات والمؤتمرات الخارجية على مصر، ولذلك أراد أن يظهر قوته للعالم، من خلال الخروج بكثافة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024 أثبتت للرأي العام أن شعب مصر واعي يدعم وطنه، واصفا المشهد الانتخابي اليوم بـ«الكرنفال».

وأوضح أن لجان الانتخابات في اليوم الأول شهدت حضورًا كثيفًا من جميع أطياف الشعب، ما بين المرأة والشباب والشيوخ والأقباط والمسلميين، والجميع على قلب راجل واحد في حب مصر وترابها.