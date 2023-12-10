سيدة توزع شيكولاتة في لجنة انتخابات بعابدين: يوم جميل بنفرح فيه

تمسك صندوقا من الشيكولاتة، وتمر على الناخبين والمرافقين تهديهم بها واحدا تلو الآخر، ويتبادلون الابتسامات فرحة بسير عملية الانتخابات وانتظامها وسيرها بسهولة ويسر ودون أي معوقات.

تقول الدكتورة داليا الحو، مدير التعليم الخاص بإدارة عابدين التعليمية وأمين المرأة عن حزب مستقبل وطن بالحي، إنها وزعت الحلوى ابتهاجا بالإقبال الكبير من المواطنين على الانتخابات في المقرات الانتخابية الثلاثة بحي عابدين.

«الحو»: إقبال كثيف من المواطنين على لجان الوافدين

وأوضحت «الحو»، لـ«الوطن»، أن لجان الوفدين تشهد إقبالا غير عادي على مدار اليوم، «من فرحتي بيهم وزعت شيكولاتة، عشان الناس مضغوطة وقلنا نزود طاقتهم بالشيكولاتة ونفرح ونفرحهم».

وحثت داليا الحو المواطنين على المشاركة الإيجابية وأن يمارسوا حقوقهم الدستورية: «كلنا بندعي لمصر وبنتمي الخير لأهلنا وبلدنا».