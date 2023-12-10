مسؤولون ورجال دين ورؤساء جامعات للمواطنين من لجان الانتخابات: اصنعوا المستقبل

حرص العديد من المسؤولين في المحافظات المصريّة على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسيّة، لتوجيه رسالة إلى المواطنين بأهمية المشاركة السياسيّة، وممارسة الحقوق الدستوريّة في تقرير مصير الوطن، في واحدة من أسس الديمقراطيّة التي تستخدمها الشعوب المتحضرة في التعبير عن آرائها بحرية.

نائب محافظ الغربية: مصر دولة عظمية بشعبها

أدلى الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنة الرافعي للغات، بمدينة طنطا، مؤكدا أن المشاركة الانتخابية في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ورسالة للعالم بأن مصر دولة عظيمة بشعبها، الحريص على ممارسة كافة الحقوق الدستورية.

علماء وأئمة مساجد مطروح: نبني الوطن

ومن الغربية إلى مطروح، حيث توافد مشايخ الأوقاف في على اللجان الانتخابية في مختلف اللجان في ظل إقبال العلماء والأئمة ومقيمي الشعائر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، في اليوم الأول من بدء عملية التصويت التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، معتبرين أنّ ذلك بمثابة واجب عليهم لبناء الوطن.رئيس جامعة المنيا يدلي بصوته الانتخابي

وأدلى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، بصوته في الانتخابات الرئاسية، في مقر لجنته بمدرسة سعد زغلول بحي شاهين بالمنيا، مشيدا بالمشاركة الإيجابية لمنتسبي الجامعة بما تضمه من جميع طوائف المجتمع في الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم.

رئيس جامعة أسيوط الجديدة يُدلي بصوته في الانتخابات

فيما أدلى الدكتور جمال تاج عبدالجابر، رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمقر لجنة مدرسة أسيوط الجديدة الثانوية المشتركة؛ وذلك برفقة جمال كمال عباس أمين عام الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه كان حريصا على الإدلاء بصوته في اليوم الأول من أيام التصويت، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري لاستكمال مسيرة البناء والتنمية،

نائب محافظ بورسعيد يدلي بصوته في الانتخابات

وأدلى الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة «الهيئة الاقتصادية»، وأكد عقب ذلك أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مواطن مصري.ممارسة الحق الدستوري

وأعرب نائب المحافظ، عن فخره بالإقبال المكثف للمواطنين لممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في اختيار من يمثلهم كرئيس للجمهورية، مشيرا تشكيل غرفة عمليات بالشبكة الوطنية الموحدة على مدار الساعة، لمتابعة سير وانتظام العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

رئيس الجامعة اليابانية بالإسكندرية يدلي بصوته

كما أدلى الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة المدرسة اليابانية بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وقال الدكتور عمرو عدلي، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق وواجب وطني لكل مصري، وأن الجامعة تحرص على تعزيز الوعى القومي لدى طلابها وغرس قيم الولاء والانتماء لديهم، وحثهم على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي الذي تشهده البلاد.

نائبا محافظ الإسكندرية يدليان بصوتيهما في الانتخابات

أدلى الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، بصوته في انتخابات الرئاسة، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد رائد محمود سامي عبد الرحمن فتحي الإعدادية بنين.

وأدلت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بلجنتها الانتخابية بمدرسة عباس الأعصر الابتدائية.