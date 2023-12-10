عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى محمد سمير عضو لجنة الاستثمار العقاري بالجمعية المصرية لشباب الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة إيليت للاستشارات بصوته في أول أيام الانتخابات الرئاسية وذلك بمقر اللجنة الانتخابية بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات.

وأكد عضو الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أهمية مشاركة الشباب والمواطنين بإيجابية في الانتخابات الرئاسية كحق دستوري وانطلاقا من المسؤولية الوطنية ودعما لمسيرة البناء والتنمية التي شهدتها مصر، داعياً الشباب والمواطنين إلي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

محمد سمير: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وقال «سمير»، الإدلاء والتصويت في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مواطن كما أنها من العناصر الأساسية للديمقراطية والمبادئ الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن المشاركة السياسية والعامة، أساسيّة لتعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون والإدماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وللنهوض بكامل حقوق الإنسان حيث يمثل عنصرًا مهمًا لتمكين الشباب والأفراد والجماعات، وهو أساسي للقضاء على التهميش والتمييز.