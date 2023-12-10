جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع خسائره في اشتباكات غزة إلى 98 قتيلا

رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد القتلى بين ضباطه وجنوده، في عمليات التوغل البرية بقطاع غزة، إلى 98 قتيلاً، بعد الإعلان عن مقتل أحد الضباط اليوم الأحد، متأثراً بإصابته التي لحقت به في اشتباكات مع فصائل المقاومة الفلسطينية في شمال غزة، يوم الجمعة الماضي.

إصابة 5 جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكشف جيش الاحتلال عن هوية الضابط القتيل برتبة ملازم، ويدعى «نثانيل مناحيم إيتان»، 22 سنة، طالب في كتيبة «جيفين»، بمدرسة الضباط «بهاد 1»، ويخدم في الوحدة 669 بسلاح الجو الإسرائيلي، وهو في الأصل من القدس.

وفي حادث منفصل، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 جنود على الأقل بجروح خطيرة، خلال الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد، بحسب ما أوردت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، في نسختها الصادرة باللغة الفرنسية.

عملية برية في غزة للجيش الإسرائيلي

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات التوغل البرية في قطاع غزة، منذ يوم 14 أكتوبر الماضي، بعد نحو أسبوع من عملية «طوفان الأقصى»، بهدف القضاء على الفصائل الفلسطينية في غزة.