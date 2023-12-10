طوابير من المواطنين بعابدين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

مازال المواطنوان يتوافدون على الإدلاء بأصواتهم حتى قبل إغلاق صناديق الاقتراع بدقائق، في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024.

لجان الانتخابات تستقبل المواطنين حتى آخر دقيقة

وحتى هذا التوقيت تستقبل اللجان الانتخابية بعابدين الناخبين وتسهل لهم عملية التصويت، وفي حال زيادة الأعداد على مدار نصف ساعة متبقية من نهاية التصويت في اليوم الأول، من المقرر أن يكون يكون هناك مد لبعض الوقت، بناء على مايراه رئيس اللجنة وما يقرره في هذا الشأن.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت الانتخابات الرئاسية صباح اليوم وتجرى على مدار 3 أيام بدءا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

ووفقا لآخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.