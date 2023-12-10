محافظ القليوبية يتفقد اللجان الانتخابية بقليوب وشبرا الخيمة (صور)

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية في الفترة المسائية تفقد خلالها سير الانتخابات الرئاسية 2024 حيث رافقه كل من الدكتورة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء محمد سالم رئيس مجلس مدينه قليوب والمهندس هيثم دسوقي رئيس مجلس مدينه شبرا الخيمه واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء أحمد انور رئيس حي شرق شبرا الخيمة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشملت الجولة المرور على اللجان بمدينة قليوب حيث تفقد لجان مدرسة عزيز المصري ومدرسة سعد الدين الشاذلي وفي حي غرب شبرا الخيمة تفقد لجان بمدرسة دمنهور شبرا وتفقد لجنة الوافدين بمحطة سكة حديد شبرا، وفي حي شرق شبرا الخيمه تفقد اللجان الانتخابية بمدرسة محمد العشري وتفقد لجنه الوافدين بشركات البترول.

المحافظ يتفقد مبادرة 100 مليون صحة

وخلال الجولة بلجان مدينة قليوب تفقد المحافظ مبادرة 100 مليون صحة، للكشف على المواطنين مجاناً عقب الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة، وأعرب المواطنون عن سعادتهم باليوم الانتخابي الأول، والخدمات الطبية والكشف عن الأمراض المزمنة ضمن فعاليات المبادرة.

انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان

واطمأن المحافظ على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان، مع توفير كافة سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، وخاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسيدات والشباب، مناشداً جميع الناخبين بممارسة حقهم الدستوري والنزول للمشاركة في هذا العرس الانتخابي الديمقراطي، ومواصلة هذه المشاهد التاريخية من الإقبال على اللجان، وشدد الهجان على جميع الجهات المعنية بضرورة تذليل أي معوقات والمتابعة المستمرة لضمان انتظام الانتخابات على مدار الساعة وخروجها بالمظهر المشرف الذي يليق بمصرنا الحبيبة.