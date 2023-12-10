قصواء الخلالي: اليوم الأول لانتخابات الرئاسة مشهد مصري بامتياز

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ اليوم الأول من أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، كان مشهدا مصريا بامتياز ومتعدد الرؤى والأبعاد والزوايا والطرح من الأصعدة كلها، ويحتوى على تفاصيل كثيرة من مجمل ما لُوحِظ في اليوم الأول.

اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية

وأضافت «الخلالي»، خلال برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أنّه في حالة وجود ناخبين أمام اللجان يسمح بدخولهم لاستكمال أداء واجبهم وحقهم الدستوري والوطني.

أجريت اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية، وبدأت لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا ومن المقرر استمرار الاقتراع حتى الثلاثاء المقبل.

يتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.