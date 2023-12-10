الجدة «رشيدة»: أشارك في الانتخابات منذ كان عمري 20 عاما

جلست الجدة «رشيدة محمد»، التى تبلغ من العمر 91 عاماً، تنتظر دورها للإدلاء بصوتها فى لجنة مدرسة الشهيد جمال محمد، بمنطقة المنيل، رغم وجود طابور طويل ممتد أمامها من الناخبين من مختلف الأعمار، وذلك بصحبة حفيداتها اللاتى لم تتجاوز أعمارهن الثلاث سنوات.

منذ أن كانت العجوز التسعينية فى عمر العشرين وهى حريصة على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى كل مرة: «دى مش أول مرة أنتخب فيها، ونزلت شاركت قبل كده فى انتخابات السادات، ولحد النهارده لازم أنزل وأقول رأيى»، تقول من أمام لجنتها الانتخابية لـ«الوطن».

السيدة العجوز اصطحبت أحفادها: «علشان يحسوا بأهمية الانتخابات»

«رشيدة»، من سكان منطقة المنيل، تروى أنها دائماً ما تشارك فى أى انتخابات، وتحرص على اصطحاب أبنائها معها: «كل مرة بآجى ومعايا بناتى، وبنيجى ننتخب علشان ده واجب وطنى، وبلدنا مصر تستحق إننا نقف جنبها ونختار مستقبل ولادنا وأحفادنا».

لم تأتِ العجوز هذه المرة بمفردها، ولكنها جاءت بصحبة بناتها وأحفادها، وأيضاً أطفال أحفادها، حيث قالت: «جيت المرة دى مع أطفال أحفادى، علشان نعرّفهم أهمية الانتخابات الرئاسية ونخليهم يقولوا بعلو صوتهم.. تحيا مصر». وعبّرت «سمر» ابنة الحاجة «رشيدة» عن مدى سعادتها بمشاركتها فى الانتخابات الرئاسية، وقالت: «من وأنا صغيرة أمى عودتنا إننا ننزل ننتخب، وكانت تاخدنا معاها وإحنا صغيرين، وعلشان كده بنجيب أحفادنا معانا».