أيمن عقيل: لم نتلق أي شكاوى من الحملات الانتخابية خلال مراقبتنا للجان اليوم

قال أيمن عقيل، المتحدث باسم ائتلاف «نزاهة» الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إنَّ نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية اليوم، لم تكن متوقعة للجميع، موضحا: «لم تكن متخيلة لدرجة دفعتنا لنشر بيان طالبنا فيه بزيادة عدد اللجان الفرعية، لاستيعاب أعداد الناخبين الكبيرة، كما سيتم بدفع عدد من القضاة والمنسقين لاستيعاب هذه الزيادة».

«عقيل»: زيارة الحملات الانتخابية أسفرت عن عدم تلقي أية شكاوى

وأضاف «عقيل»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «قناة cbc»، مع الإعلامي جابر القرموطي، أنَّه زرنا الحملات المختلفة للمرشحين الرئاسيين، ولم توجه لنا أي حملة أي شكاوى، ولم يتعرضوا لأي انتهاك، قائلاً: «ولا حملة وجهت لنا شكوى أو قالت بتعرضها لانتهاكات، بل على العكس أكدوا حصولهم على فرص متساوية إعلامياً وإدارياً وإجرائياً».

وجوه بشوشة مبتسمة كانت في استقبال مراقبي اللجان الانتخابية

وتابع المتحدث باسم ائتلاف «نزاهة» الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية: «الانتخابات يتم إجرائها في مناخ ديمقراطي وتميزت بالحرية، والوجوه كانت فرحة وبشوشة ومبتسمة عند استقبالها لمراقبين اللجان الانتخابية، وتم مقابلتهم بترحاب، والكثير من الأسر المصرية نزلوا جميعاً للإدلاء بالأصوات لغرس الشعور بالمواطنة».