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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة 6 أكتوبر: العملية الانتخابية تسير بانتظام حتى آخر ناخب بالجمعية

كتب:

مريم جاد
10:09 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الإنتخابات الرئاسية 2024

الإنتخابات الرئاسية 2024

قال علي غلاب، رئيس لجنة 6 أكتوبر الانتخابية، إن عملية الاقتراع تسير بانتظام، وما زالت هناك كثافات انتخابية باللجان الفرعية وهى 19 لجنة وستظل عملية التصويت الانتخابي حتى آخر ناخب اللجنة.

وتابع «غلاب» في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية الانتخابات، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، لا يوجد أي معوقات أو مشاكل فنية أثناء عملية التصويت الانتخابي وسيتم الاستمرار حتى غلق اللجان.

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بقلم مريم جاد