رئيس لجنة 6 أكتوبر: العملية الانتخابية تسير بانتظام حتى آخر ناخب بالجمعية

قال علي غلاب، رئيس لجنة 6 أكتوبر الانتخابية، إن عملية الاقتراع تسير بانتظام، وما زالت هناك كثافات انتخابية باللجان الفرعية وهى 19 لجنة وستظل عملية التصويت الانتخابي حتى آخر ناخب اللجنة.

وتابع «غلاب» في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية الانتخابات، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، لا يوجد أي معوقات أو مشاكل فنية أثناء عملية التصويت الانتخابي وسيتم الاستمرار حتى غلق اللجان.