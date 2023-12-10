عروسان يبدآن حياتهما الزوجية بالإدلاء بصوتيهما في الانتخابات بالوادي الجديد

شهدت مدرسة الأمل الابتدائية الجديدة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إدلاء عريس وعروسة بصوتهما في الانتخابات الرئاسية، مرتديان فستان الزفاف وبدلة العرس، رفقة ذويهم والمدعوين، وسط احتفالات صاخبة شارك فيها العديد من الناخبين.

عريس وعروسة يدليان بصوتهما في انتخابات الرئاسية

ودعا العريس والعروسة المواطنين بمحافظة الوادي الجديد، للمشاركة في العملية الانتخابية، التي تبرز حبهم لوطنهم، والظهور بالشكل اللائق والحضاري أمام العالم.