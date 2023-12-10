«الباز»: خروج المصريين اليوم للمشاركة في انتخابات الرئاسة يعبر عن روح 30 يونيو

قال الدكتور محمد الباز الكاتب الصحفي، إنّ الشخصية المصرية يمكنها أن تفرق الخطر الحقيقي من المزيف، مشيرًا إلى أن خروج المصريين اليوم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 يعبر عن روح ثورة 30 يونيو.

مختلف الفئات المصرية شاركت في الانتخابات

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مختلف الفئات المصرية شاركت في الانتخابات، فقد خرجت الطرق الصوفية بمسيرة انتخابية، لافتًا إلى أن الناس استشعروا قبل ثورة 30 يونيو بالخطر، لذلك، قرروا دعم الدولة المصرية، وبالمثل، فإن الخروج في هذه الانتخابات كان غرضه التصويت لمصر وليس مرشح بعينه، ومشددًا على ان هذا المشهد مختلف بدأ بالمصريين في الخارج واكتمل بما حدث في الداخل.

وتابع الكاتب الصحفي: «نتحدث عن اختيار المستقبل في هذه الانتخابات الفارقة التي اتسمت بالتعددية بعدما ظهر المرشحون في المواقع لعرض أفكارهم ولديهم رؤية نقدية في التجربة الحالية عبروا عنه في حالة من الحراك الذي يشهده المجتمع المصري، وبالتالي، لم تتم مصادرة المواطن المصري أو تعميته لمرشح واحد، ولذلك، عندما يتم اختيار مرشح بعينه، فإن هذا الأمر يحدث بناءً على رأي أو معلومة في إطار عرض بانورامي بسبب الدعاية الكبيرة التي كانت متاحة لكل المرشحين».