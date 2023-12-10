أستاذ علوم سياسية: إقبال المواطنين على انتخابات الرئاسة مشهد يليق بمصر

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنَّ هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية اليوم، بصورة «مُبهرة»، مشيداً بدور أجهزة الدولة التي تدير العملية الانتخابية بحرفية.

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «قناة cbc»، مع الإعلامي جابر القرموطي، أنَّ الإقبال على الانتخابات الرئاسية اليوم، هو مشهد يليق بالدولة المصرية ومكانتها، وعلى أعلى مستوى، وهناك زخم انتخابي كبير ومشاركة كبيرة من مختلف شرائح المجتمع المصري، متوقعًا استمرار هذه الحالة حتى نهاية الساعات المحددة للتصويت اليوم.

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «أتوقع استمرار حالة الاهتمام الكبيرة للمشاركة بالانتخابات الرئاسية من قبل المواطنين، لتستمر طوال أيام التصويت المحددة مسبقا، وإشادات من الدوائر الدولية اليوم بحسن تنظيم العملية الانتخابية واليوم الأول هام للغاية، ورغم ذلك أقول: لسنا بحاجة إلى شهادات حسن سير وسلوك من أحد أو متابعة، والانتخابات الحالية لصالح دولتنا والمصريون يصوتون لصالح وطنهم ومستقبلهم والاستقرار الأمني والسياسي واستمرار المشروع الوطني الكبير لدولتهم واستكمال المسيرة».

واستطرد «فهمي»: «وجدنا مقرات متطورة للانتخابات اليوم في مناطق نائية للغاية، بفضل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من ضمن العديد من الإنجازات الضروري استكمالها، وحجم كبير للمشروعات تم إنجازه على مدار السنوات الماضية، ونراهن دوما على ذكاء هذا الشعب وسط حجم كبير من المخاطر تواجهه الدولة المصرية في الوقت الراهن، وحجم التحدي الكبير يجعلنا نضع مقارنات للانتخابات الحالية مع انتخابات عام 2014».