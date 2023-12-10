من هو الضابط الذي أهدى ابنته تفجير منزل في غزة؟.. لم يُقتَل (فيديو)

دون رحمة أو إنسانية، بضمير غائب مثله كمثل أفراد الاحتلال الإسرائيلي المتطرف، أثار أحد جنود الاحتلال جدلًا واسعًا وغضبا عربيا وعالميا كبيرا بسبب مقطع فيديو لتفجيره مبنى بغزة كـ«هدية» لابنته ذات العامين.

وخلال الساعات الماضية أُشيع إن الضابط الإسرائيلي قُتل على يد الفصائل الفلسطينية إلا إن الخبر لم يكن صحيحًا وإنما تشابهت الوجوه ليس إلا، ليعود المقطع مُجددًا يضج بمواقع التواصل الاجتماعي، واسم صاحبه يتصدر من جديد محركات البحث.

ما قصة فيديو ضابط يهدي ابنته تفجير منزل في غزة

يعود مقطع الفيديو إلى 25 نوفمبر الماضي، إذ انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر الضابط الإسرائيلي وهو يقدم «هدية» غير متوقعة لطفلته في عيد ميلادها الثاني، وهي تفجيره لأحد المباني في قطاع غزة.

وظهر ضابط الاحتلال الإسرائيلي في مقطع أمام أحد المباني في غزة، وهو يقول: «أهدي ابنتي إيالا بمناسبة عيد ميلادها الثاني، هدية هذا التفجير، إني اشتاق لها»، وسرعان ما حدث انفجارًا هائلًا بعد العد التنازلي.

من هو الضابط الذي أهدى ابنته تفجير منزل في غزة؟

ويرصد «الوطن» معلومات عن الضابط الذي أهدى ابنته تفجير منزل في غزة، وفقًا لحسابه الشخصي على «لينكد إن».

يدعى نيك موشيه غرونبرغ.

رائد بكتيبة الهندسة القتالية 271

قام بعملية تفجير منزل في غزة بيوم 25 نوفمبر.

ظهر الضابط وسط الجنود وهو يقوم بالعد التنازلي قبل تفجير المبنى الذي أهداه لابنته.

انتشر إنه قُتل خلال الساعات الماضية على يد الفصائل، إلا إن الصحف العبرية أكدت أن الجندي المقتول هو إيال مئير بيركوفيتش، مقاتل في الكتيبة 699.

ضابط في جيش الإحتلال الإسرائيلي

التحق بالجامعة المفتوحة في إسرائيل.

درس العلوم السياسية والاتصال والإعلام

عمل بـ حركة حاباد من أكبر المنظمات اليهودية في العالم

لم تذكر وسائل الإعلام العبرية مُطلقًا مقتل نيك موشيه غرونبرغ