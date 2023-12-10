غرفة عمليات «التنسيقية»: رصدنا 8029 لجنة في اليوم الأول ولا مخالفات أو شكاوى

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية، عملية التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، على مدار اليوم، من خلال فريق متابعة بلغ نحو 20 ألف متطوع فضلًا عن أعضائها وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة، للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وعلى مدار اليوم الأول تابعت ورصدت الغرفة عدد 8029 لجنة في 27 محافظة، وتابعت سير العملية الانتخابية، برصد انتظام العملية الانتخابية بعد ساعة الراحة حتى انتهاء التصويت في التاسعة مساءً، ولم يتم رصد أي مخالفات وتجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأوضحت الغرفة: رصد متابعينا تأخر فتح عدد قليل من اللجان في مدينة نصر و6 أكتوبر وانتظمت العملية الانتخابية بعد ذلك، وقد رصد متابعينا تعطل موقع الهيئة الوطنية للانتخابات فترة قصيرة نظرًا للضغط عليه لتواصل دخول المواطنين عليه لمعرفة لجانهم الانتخابية، لكن سرعان ما عاد الموقع للعمل دون أي مشكلات فنية به.

ووتابعت الغرفة: رصد متابعينا زيادة في الإقبال بعد انتهاء ساعة الراحة وبعد خروج الموظفين، وشهدت معظم اللجان على مستوى الجمهورية زحامًا شديداً خلال الساعات الأخيرة من التصويت في اليوم الأول حتى اللحظات الأخيرة قبل غلق باب التصويت في التاسعة مساءً، وتلاحظ كثافة الحشود وطول انتظار الناخبين أمام اللجان لمسافات تتجاوز عشرات الأمتار في معظم اللجان، باستثناء لجان قليلة في بعض المحافظات شهدت إقبالاً ما بين متوسطًا وضعيفًا في الفترة المسائية.

وتابعت: قد رصد متابعينا تزايدًا ملحوظاً في إقبال ومشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإقبال كبير للمرأة في العديد من اللجان.

وأكملت: من خلال متابعتنا لمعظم اللجان الانتخابية جاءت محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة ومن محافظات الصعيد سوهاج والمنيا في مقدمة المحافظات الأكثر تصويتًا في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بالداخل، وشهدت محافظات أسيوط والإسماعيلية وقنا إقبالا متوسطاً.