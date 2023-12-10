«التنسيقية»: رصدنا احتشادا كبيرا بكل المحافظات ومشاركة متميزة للمرأة والشباب في اليوم الأول

أعلنت غرفة العمليات المركزية بـ«تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» عن متابعتها لسير العملية الانتخابية فى انتخابات الرئاسة 2024، خلال اليوم الأول للعملية الانتخابية، حيث أعدت كل أعضائها وفريقاً كبيراً من المتطوعين المتابعين بلغ نحو 20 ألف متطوع، فضلاً عن التنسيق المستمر مع عدد من غرف العمليات لعدة كيانات أخرى، كما جهزت غرفة للمتابعة الإعلامية لتغطى بمنظومتها جميع المحافظات واللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية.

وأكدت فى تقريرها أنها رصدت كثافة التصويت واحتشاد المصريين منذ الساعة التاسعة صباحاً وقبلها أمام جميع اللجان الفرعية مما أوضح مشاركة واسعة للمرأة والشباب بشكل خاص، مشيرة إلى رصد انتظام سير العملية الانتخابية وفقاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، كما فتحت جميع اللجان فى موعدها فى تمام التاسعة صباحاً، إلا من بعض التأخيرات الطفيفة فى بعض اللجان، وتم انتظام سير العملية الانتخابية.

ولفتت إلى أن العملية الانتخابية تجرى بمتابعة كبيرة من المنظمات الدولية والسفارات ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والعربية، وبتغطية إعلامية واسعة تشمل جميع وسائل الإعلام لضمان مزيد من الشفافية والنزاهة، وتابعت: «رصدنا توافر جميع الضمانات فى جميع اللجان، من سواتر فى كل اللجان ليدلى الناخب بصوته خلفها دون اطلاع أحد على تصويته، وكذلك عدم وجود أى توجيه لانتخاب أى من المرشحين، وأن جميعها تطبق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات».

من جانب آخر، أشاد عدد من الأحزاب السياسية بحجم الإقبال فى مختلف المحافظات. وأعرب حزب «مستقبل وطن» عن فخره واعتزازه بالمشهد الحضارى المشرف الذى أظهره المصريون للعالم أجمع، واستجابتهم للمشاركة والاصطفاف أمام مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى. وأكد الحزب أن هذه المشاركة الكثيفة تعكس إدراك المصريين للتحديات المحدقة بالبلاد، ورغبتهم فى الحفاظ على مقدرات وطنهم ومكتسبات السنوات الماضية واستكمال مسيرة التنمية والبناء، كما تبعث برسالة واضحة للعالم بأسره بأن المصريين شعب واعٍ متحضر يدرك حقوقه وواجباته الدستورية.

وأشاد حزب «حماة الوطن» بجهود «الوطنية للانتخابات» فى تنظيم عمليات الاقتراع، وتسهيل الإجراءات لممارسة المواطنين حقهم فى الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الدستورى، فضلاً عن الدور العظيم الذى يقوم به قضاة مصر فى الإشراف على العملية الانتخابية.

ودعا الحزب الشعب للحفاظ على هذا المشهد بالخروج لصناديق الاقتراع فى باقى أيام التصويت، والحرص على ممارسة حقهم الانتخابى فى اختيار رئيس لمصر.

وقال تحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم 42 حزباً سياسياً، إن الشعب المصرى أكد أنه يعيش عصر الديمقراطية وحرية الرأى، وأن نزول الشباب والمرأة وذوى الهمم والرجال بهذه الكثافة لاختيار من يمثلهم هو دليل على أن الشعب المصرى يمتلك القدر الكافى من الوعى وحب الوطن والتكاتف حول القيادة السياسية.

وأضاف أن المشاركة الكثيفة وغير المسبوقة تؤكد حرص المصريين على أمنهم القومى وقناعتهم التامة بمسيرة البناء والتقدم، مؤكداً أن المشاركة الكثيفة رسالة قوية للعالم كله بأن المصريين شعب واعٍ ومتحضر ومتمسك بحقوقه الدستورية.

وقال الدكتور هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الإقبال والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية مشهد مشرف للدولة المصرية، مؤكداً أن اللجان شهدت اصطفاف حشود شعبية منذ بدء موعد فتح التصويت بمختلف اللجان.