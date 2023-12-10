الانتخابات تُضاعف رزق «عم محمد»: مبسوط بالمشاركة والبيع

همّة كبيرة تظهر على وجه الرجل الخمسينى، وهو يرتدى جلبابه الصعيدى، ويتحرك بخفة وسرعة على عربته الصغيرة، يُعِد من خلالها أكواب عصير البرتقال ويقدمها لزبائنه الذين تضاعف عددهم عدة مرات تزامناً مع بدء الانتخابات الرئاسية 2024.

«جيت وقفت هنا علشان الانتخابات، والحمد لله خير ربنا كتير، والبيع مستمر من أول اليوم ورزقى ورزق ولادى زاد».. قالها محمد فهمى، صاحب الـ50 عاماً، وسط انهماكه فى تجهيز أكواب العصير للزبائن الذين يصطفون طوابير فى انتظاره، مؤكداً أنّ الانتخابات الرئاسية وكثافة إقبال الناخبين كانت سبباً فى مضاعفة رزقه عدة مرات.

إلى جانب الاهتمام بمصدر رزقه، حرص أيضاً الرجل الخمسينى، ابن مركز جهينة بمحافظة سوهاج، ويقيم بمنطقة حلوان فى القاهرة، على اصطحاب زوجته وأولاده الأربعة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية بلجنة الشهيد صابر أبوناب بحلوان.

«دى أمانة وواجب علينا لازم كلنا نشارك»، واستكمل موجهاً رسالة لجميع المصريين يحثهم على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، قائلاً: «ده حق بلدك عليك، علشان مستقبلك ومستقبل ولادك، لازم تنزل وتشارك».

الوقوف أمام محطات القطار هى عادة «محمد» لتحصيل رزقه من بيع عصير البرتقال، إلا أنّه ومع بدء عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، قرر الوجود أمام مقار اللجان، ليزداد عدد زبائنه ويتمكن من مباشرة رزقه وفى الوقت ذاته يُدلى بصوته فى الانتخابات: «هقضى اليومين الجايين أمام اللجان برضو، وربنا يرزقنا ويرزق الناس جميعاً، ويحمى مصر ويحفظها».