عجوز ثمانيني لـ«الشباب»: انزل وارسم مستقبلك

لم تمنعه سنه المتقدمة من المشاركة فى الانتخابات، ولم يمنعه مرضه من أداء واجبه الوطنى.

سمير إسماعيل، 86 عاماً، حرص على الوجود مبكراً أمام إحدى لجان محافظة بورسعيد للإدلاء بصوته. «نزلت رغم إنى بلغت من العمر أرذله، علشان أشارك فى الانتخابات، لضمان مستقبل أحفادى، أنا خلاص فى نهاية العمر، لكن على الأقل أحفادى يكونوا مطمنين»، بهذه الكلمات تحدّث «سمير» عن سبب نزوله للمشاركة.

وتابع: «أخدت أحفادى الـ3 علشان أعلمهم يعنى إيه انتماء».

وأضاف: «الشباب لا بد أن يؤدى دوره لوطنه، لأنهم قيادات المستقبل، مصر محتاجة الشباب، ودى فرصة جميلة لحماية الوطن من التربّص الخارجى، ولدرء أى خطر، وبصراحة إحنا عملنا دورنا، ولازم إنتو كمان تعملوا دوركم».

«سمير» وجّه رسالة إلى الشباب: «مشاركتك هتدى رسالة بأن مصر قوية برجالها وستاتها، وتحيا مصر بشبابها اللى هما مستقبلها، انزلوا وشاركوا وماتتأخروش عن وطنكم».

الثمانينى حرص على الوجود أمام لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته مبكراً، تفادياً للزحام، إلا أنه تفاجأ بحضور المواطنين فى طوابير، مما جعله سعيداً: «قلت أنزل بدرى قبل اللجنة ما تفتح علشان أتفادى الزحام، لكن فوجئت بطوابير، فانبسطت وده دليل على أن الناس عندها وعى تجاه الواجب الوطنى».

وتابع: «سيدات مصر أبطال، لاقيت الحضور الأكثر لهن، دايماً الست المصرية داعم وسند فى كل المواقف، وهى واعية جداً بحقوقها اللى أخدتها فى عهد السيسى، بصراحة مظهرهن مُشرف.