حكم الممتنع عن المشاركة في الانتخابات.. «الإفتاء» توضح

تعد المشاركة في الاستحقاقات الدستورية والانتخابات الرئاسية، واجب وطني، وأيضا واجب شرعي، وهو ما أوضحته دار الإفتاء في أكثر من فتوى لها عبر موقعها الرسمي.

في تصريح سابق للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، دعا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية، قائلا إن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية واجب وطني، كما أن المشاركة الفعالة في الانتخابات وإبداء الرأي الحر الَّذي تُملِيه مصلحة الوطن أيًّا ما يكون هذا الرأي واجبٌ وطنيٌّ.

حكم المشاركة بالانتخابات الرئاسية

وخلال حديثه، قال مفتي الجمهورية، إن المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية، نابعٌ مِن حُبِّنا لبلادِنا وانْتِمَائِنا لِهذا الوطنِ، الَّذي لم يسمح في وقتٍ مِنَ الأوقاتِ لِإرادةِ الشَّرِّ أَنْ تُوقِفَ مسيرتَه ولا أن تمليَ عليه شروطها، حتَّى في أحلك الأوقات وأقسى الظروف.

وفي فتوى سابقة نشرها الموقع الرسمي لدار الإفتاء، للدكتور نصر فريد واصل، أكد خلالها أن الممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثم شرعا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأيِّ وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغشٍّ وتزويرٍ يعاقب عليه شرعًا.