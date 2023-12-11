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انتخابات المصريين بالداخل

فتح لجان الاقتراع في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 بالدقهلية

كتب:

ريهام مصطفى
09:10 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
فتح اللجان الانتخابية لليوم الثاني بالدقهلية

فتح اللجان الانتخابية لليوم الثاني بالدقهلية

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في محافظة الدقهلية، في ثاني أيام ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، وشهد اليوم الأول زحاما شديدا وإقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

تذليل المعوقات أمام الناخبين بالدقهلية

وبحسب بيان صادر عن محافظة الدقهلية، تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مقار اللجان الانتخابية وتابع توافد الناخبين في اليوم الأول مشددا على تذليل العقبات والمعوقات أمام الناخبين ومتابعة سير العملية الانتخابية وتفعيل وتشغيل غرفة العمليات والطوارئ والتعامل الفوري مع أي مشكلة، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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وتبلغ عدد اللجان الفرعية 947 لجنة و663 مقرا انتخابيا وتضم لجانا داخل المعاهد الأزهرية وعددها  65 لجنة، وداخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة.

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