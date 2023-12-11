فتح لجان الاقتراع في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 بالدقهلية

فتحت اللجان الانتخابية أبوابها في محافظة الدقهلية، في ثاني أيام ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، وشهد اليوم الأول زحاما شديدا وإقبالا كثيفا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

تذليل المعوقات أمام الناخبين بالدقهلية

وبحسب بيان صادر عن محافظة الدقهلية، تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مقار اللجان الانتخابية وتابع توافد الناخبين في اليوم الأول مشددا على تذليل العقبات والمعوقات أمام الناخبين ومتابعة سير العملية الانتخابية وتفعيل وتشغيل غرفة العمليات والطوارئ والتعامل الفوري مع أي مشكلة، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

4 ملايين و562 ألف ناخب بالدقهلية

وتبلغ عدد اللجان الفرعية 947 لجنة و663 مقرا انتخابيا وتضم لجانا داخل المعاهد الأزهرية وعددها 65 لجنة، وداخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة.