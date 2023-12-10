عضو بـ«الشيوخ»: المصريون احتشدوا أمام لجان انتخابات الرئاسة تلبية لنداء الوطن

قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك إقبالاً كبيرًا على الانتخابات من قبل النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومعظمهم من الطبقة والمتوسطة والطبقة الأقل، مشيرًا إلى أن الناخبين ذهبوا للتصويت لتلبية نداء الوطن.

وأضاف سعيد، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الأحد، أن الدولة نجحت خلال الفترة السابقة بالدخول إلى تنمية الصعيد بقوة، وإعداد بنية تحتية قوية في سيناء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات السابقة في تحقيق معدل نمو إيجابي، ولم ينخفض هذا المعدل إلى معدل سلبي على الإطلاق، ولكن المشكلة تكمن في الزيادة السكانية التي تؤدي إلى عدم الشعور بالتنمية قدر الإمكان.

ولفت إلى أن بناء مصر خلال العصر الحديث حدث على يد الجيش المصري، فمصر الحديثة عبارة عن شعب من المقاتلين، مشيرًا إلى أن بناء مصر منذ عهد محمد علي كان يدور حول الجيش المصري، فالرتب في الجيش المصري لا تتعلق بالطبقية أو التركيبة الجغرافية على الإطلاق، ولكنها قائمة على المساواة، ولا تحتوي على تفرقة دينية أو ديمجرافية.