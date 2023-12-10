رئيس «المصريين الأحرار»: الناخبون قدموا مشهدا حضاريا في أول أيام الاقتراع

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنّ المصريين كعادتهم حينما يستشعرون بأنّ مصر في احتياج لمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، يتوافدون بكثرة، ما انعكس على نسبة الإقبال الكثيفة في المنيا وأسيوط وشبرا وروض الفرج، التي احتوت على نسب إقبال أعلى من المتوقع.

مشاركة المصريين في الانتخابات

وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشهد الانتخابي كان متنوعًا لاسيما مشاركة المرأة والأطفال وذوي الهمم، الذين سهلت لهم الهيئة الوطنية للانتخابات عملية الإدلاء بأصواتهم، مضيفًا أن إقبال الناخبين كان كبيرًا لدرجة أن الهيئة الوطنية للانتخابات اضطرت لجلب أوراق اقتراع إضافية بعد نفادها.

وأوضح أنّ الحزب تابع عناوين الصحافة العالمية، بشأن رصد العملية الانتخابية في مصر، التي تحدثت عن حشود غفيرة على صناديق الاقتراع.

وأكد حيادية التغطية الإعلامية المصرية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في مشهد حضاري.