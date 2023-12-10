رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

«المصريين الأحرار»: مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية دليل على تحضر الدولة

كتب:

هاجر عمر
12:11 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة 2024

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن التحديات الصعبة التي تواجه البلاد بسبب الأحداث الإقليمية والدولية تتشابه مع التحديات الصعبة التي واجهت مصر 30 يونيو 2013، فما أشبه اليوم بالبارحة.

وأضاف «خليل»، في مداخلة هاتفية على شاشة DMC، أن الانتخابات الرئاسية 2024 هي بالأساس تصويت على أمن الوطن وحدوده، لافتا إلى أهمية دور المصريين في مواجهة كافة هذه المؤامرات.

وأشار  رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن نزول المصريين بكثافة على لجان الاقتراع يشير إلى تقدم وتحضر الدولة وفقا لمقاييس العالم الذي يقيس التحضر واحترام الدول باهتمامهم بمن يقود مسيرتهم.

اقرأ المزيد:

وزير العدل وحرمه يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة 2024

مشاهد من انتخابات الرئاسة 2024 في أولى أيامها.. الشباب يتصدرون المشهد

توافد المواطنين للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024 بالوادي الجديد

أماكن وعناوين لجان المغتربين في انتخابات الرئاسة 2024 بالغربية

للمغتربين بالفيوم.. أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024

للمغتربين بالإسماعيلية.. أماكن لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024
بقلم هاجر عمر