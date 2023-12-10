«المصريين الأحرار»: مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية دليل على تحضر الدولة

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن التحديات الصعبة التي تواجه البلاد بسبب الأحداث الإقليمية والدولية تتشابه مع التحديات الصعبة التي واجهت مصر 30 يونيو 2013، فما أشبه اليوم بالبارحة.

وأضاف «خليل»، في مداخلة هاتفية على شاشة DMC، أن الانتخابات الرئاسية 2024 هي بالأساس تصويت على أمن الوطن وحدوده، لافتا إلى أهمية دور المصريين في مواجهة كافة هذه المؤامرات.

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن نزول المصريين بكثافة على لجان الاقتراع يشير إلى تقدم وتحضر الدولة وفقا لمقاييس العالم الذي يقيس التحضر واحترام الدول باهتمامهم بمن يقود مسيرتهم.