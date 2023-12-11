بدء التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

بدأت، منذ قليل، لجان الاقتراع على مستوى الجمهورية فتح أبوابها أمام الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، على أن تستمر عمليات الاقتراع حتى غد الاثنين، وهو اليوم الثالث والأخير المحدد للانتخابات وفقاً للجدول الزمني.

توافد كثيف على اللجان

وشهدت اللجان، أمس الأحد، وهو أول أيام الاقتراع إقبالاً كبيراً، وفقا لما صرح به المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري.

استحداث بطاقة برايل

وأوضح «بنداري»، في بث مباشر لـ«الوطن»، أن هناك تسهيلات كبيرة للناخبين من ذوي الإعاقة البصرية لأول مرة في تاريخ الانتخابات، حيث استحدثت الهيئة بطاقات برايل لذوي الهمم حرصاً منها علي مشاركة كل طوائف المجتمع في الانتخابات.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة، بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات ثم الدخول علي أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، على أن يختار الوافد المحافظة التابع لها، ثم تظهر لجنته الانتخابية.