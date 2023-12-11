وزير الرياضة: المشاركة في الانتخابات الرئاسية فرحة ديمقراطية نرسلها إلى العالم

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعد فرحة ديمقراطية يظهرها المصريون للعالم أجمع.

الشعب المصري رد بقوة على المشككين

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الشعب المصري رد بقوة على المشككين بإقبال كبير في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأشار إلى أن مصر منذ 2014 في جمهورية جديدة شهدت حجم أعمال كبيرة، واحتضنت أكبر بطولة للعالم وأول افتتاح للرياضة كان في مصر، في وقت كان العالم مغلقاً بسبب فيروس كورونا، وكان صدى ذلك مرتفعاً، وشباب الأطباء المصريين ابتكر «البالونة الصحية»، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية صرح بأن مصر جديرة باستضافة الدورة الأولومبية لما رآه في مصر.

مصر دولة مستقرة في قلب منطقة تحديات العالم عليها

وأكد أن مصر بشبابها ورياضيها دولة مستقرة في قلب منطقة تحديات العالم عليها.