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تحطم طائرة عسكرية أمريكية على متنها ستة أشخاص في البحر غرب اليابان

كتب:

شريف سليمان
11:31 م | الأربعاء 29 نوفمبر 2023
تحطم طائرة .. أرشيفية

تحطم طائرة .. أرشيفية

تحطمت طائرة عسكرية أمريكية على متنها ستة أشخاص في البحر غرب اليابان، اليوم، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل من أفراد الطاقم في حين جرى انتشال اثنين من المياه ولم تتضح حالتهما بعد.

وقال خفر السواحل الياباني، إنه عثر على حطام الطائرة، وعلى الشخص الذي جرى تأكيد وفاته لاحقا، على بعد كيلومترات من جزيرة ياكوشيما، وفق ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، عن وكالة «رويترز» للأنباء.

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