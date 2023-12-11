سر رقصة «ولعت».. فيديو لفلسطيني فجّر دبابة للاحتلال يثير ضجة على مواقع التواصل

انتشر في الساعات الأخيرة هاشتاج «ولعت» على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تداول فيديو يظهر فرحة أحد مقاتلي الفصائل الفلسطينية بتفجير دبابة تابعة للاحتلال الإسرائيلي.

«ولعت ولعت.. الله أكبر»

وفي تفاصيل الفيديو، ظهر مقاتل الفصائل الفلسطينية وهو يردد جملة «ولعت ولعت.. الله أكبر»، احتفالاً بتفجيره لدبابة الاحتلال الإسرائيلية بنجاح.

وفي الفيديو، يظهر الشاب وهو يقفز في الهواء، وقد قام الكثيرون برسم تعبيرات تحاكي هذا القفز كتعبير عن فرحتهم بالحدث، وعما فعله تجاهه دبابات الاحتلال.

رواد السوشيال يحتفلون بكلمة «ولعت»

وتفاعل عدد كبير من الأشخاص مع الفيديو والصور التي تم تداولها، حيث عبّروا عن فرحتهم بتصوير وتفجير دبابة إسرائيلية، وقد احتلت كلمة «ولعت» مكانة مرموقة في قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على منصة «إكس» المعروفة سابقًا باسم «تويتر».

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وقال أحد المغردين «كلمة (ولعت) تنبع من قلبه بصدق، وتعكس شغفه وجرأته في التصدي للعدو واستعداده للموت من أجل القضية، ويعيش هذا المقاتل حياته بكل ما تحمله من مرح وبراءة، ويمارس اللعب الرجولي بشجاعة، أنا معجب بشجاعته وبراءته، قفزته رفعت آمالنا في النصر وأثارت غضب العدو، أتمنى له النصر وأن يحميه الله».