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انتخابات المصريين بالداخل

الناخبون يتوافدون على لجنة الشهيد صابر أبو ناب بحلوان قبل فتح اللجان (صور)

كتب:

تامر نادر
08:34 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

تشهد لجنة الشهيد صابر أبو ناب في حلوان، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالا من الناخبين قبل فتح أبواب اللجان.

إقبال كثيف في ثاني أيام انتخابات الرئاسة

واصطف الناخبون أمام اللجنة حاملين أعلام مصر، مرددين الأغاني الوطنية، في انتظار فتح لجان الاقتراع، وبدء عملية التصويت للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات الرئاسة 2024.

وتضم لجنة الشهيد صابر أبو ناب في حلوان 5 لجان فرعية، وتستقبل 10 آلاف و500 ناخبٍ.

يشار إلى أنّ اليوم الأول للانتخابات الرئاسية شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، مصطحبين أطفالهم وأحفادهم لتعليمهم الانتماء والمشاركة الإيجابية لبناء مستقبلهم، فيما شهدت الانتخابات الانتخابية التصويت عن طريقة برايل للمرة الأولى، للتيسير على أصحاب الهمم.

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بقلم تامر نادر

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