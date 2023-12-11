في اليوم الثاني للانتخابات.. توافد المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة بقصر النيل

تواصل مدرسة قصر الدوبارة في القصر العيني استقبال الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، إذ يتوافد العديد من المواطنين أمام المقر الانتخابي منذ الساعة الثامنة صباحا، استعدادا لبدء فتح اللجان.

ويشهد المقر الانتخابي إقبالا ملحوظا من المواطنين للإداء باصواتهم، وسط تكثيف أمني.

الانتخابات الرئاسية 2024

ومن المقرر أن تنتهي العملية الانتخابية غدا الثلاثاء في جميع المحافظات، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً.