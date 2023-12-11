في اليوم الثاني للانتخابات.. توافد المواطنين على مدرسة قصر الدوبارة بقصر النيل
كتب:
مريم حنفي
08:37 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
توافد المواطنين على اللجان الانتخابية
تواصل مدرسة قصر الدوبارة في القصر العيني استقبال الناخبين في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، إذ يتوافد العديد من المواطنين أمام المقر الانتخابي منذ الساعة الثامنة صباحا، استعدادا لبدء فتح اللجان.
ويشهد المقر الانتخابي إقبالا ملحوظا من المواطنين للإداء باصواتهم، وسط تكثيف أمني.
الانتخابات الرئاسية 2024
ومن المقرر أن تنتهي العملية الانتخابية غدا الثلاثاء في جميع المحافظات، من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً.