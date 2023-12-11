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انتخابات المصريين بالداخل

سكان الأسمرات يصطفون أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

كتب:

إسراء عبد العزيز
09:07 ص | الإثنين 11 ديسمبر 2023
اللجان الانتخابية في الأسمرات

اللجان الانتخابية في الأسمرات

توافد عدد كبير سكان حي الأسمرات منذ السابعة صباحا أمام اللجان الانتخابية بمدرسة تحيا مصر، حيث اصطفوا وزينوا اللجان بطوابير، في مشهد يدل على انتمائهم للوطن في ظل حرصهن على النزول والمشاركة.

ممارسة حقهن الدستوري

وظهرت السيدات وهن يصطحبن أطفالهن من خارج اللجان الانتخابية، ويحملن علم مصر، وحرصن على النزول والمشاركة لممارسة حقهن الدستوري، واختيار الرئيس الذي يمثلهم في السنوات المقبلة.

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