سكان الأسمرات يصطفون أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

توافد عدد كبير سكان حي الأسمرات منذ السابعة صباحا أمام اللجان الانتخابية بمدرسة تحيا مصر، حيث اصطفوا وزينوا اللجان بطوابير، في مشهد يدل على انتمائهم للوطن في ظل حرصهن على النزول والمشاركة.

ممارسة حقهن الدستوري

وظهرت السيدات وهن يصطحبن أطفالهن من خارج اللجان الانتخابية، ويحملن علم مصر، وحرصن على النزول والمشاركة لممارسة حقهن الدستوري، واختيار الرئيس الذي يمثلهم في السنوات المقبلة.