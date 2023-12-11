إقبال كبير على اللجان.. انطلاق التصويت في اليوم الثاني للانتخابات بالعاصمة الإدارية

واصل الناخبون لليوم الثاني على التوالي المشاركة الفعالة والإيجابية في لجان العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقدت الأجهزة الأمنية بشرق القاهرة، محيط جميع مقار اللجان قبل بدء انطلاق مارثون الانتخابات الرئاسية 2024.

ومسحت الأجهزة الأمنية لجان العاصمة الإدارية الجديدة، والشروق وبدر، بأجهزة الكشف عن المتفجرات، وراجعت خطط التأمين، بإعادة تنظيم الحواجز الحديدية أمام اللجان الإنتخابية، وإعادة توزيع أفراد الأمن، بهدف التيسير على الناخبين خلال التصويت والمشاركة فى العملية الإنتخابية.

وانتشر رجال المرور أمام اللجان للحد من الزحام أمام اللجان ولنشر المظهر الحضاري أمام الجميع، وتمت مراجعة توفير طفايات الحريق ووسائل الإطفاء بمعرفة رجال الحماية المدنية.

يأتى ذلك فيما واصل المهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والدكتور وليد عباس المشرف على مكتب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مراجعة كافة الإجراءات اللآزمة للعملية الانتخابي، مع رؤساء الأجهزة ، بجميع المدن الجديدة وفي مقدمتها مدن العاصمة الإدارية الجديدة ومدن بدر والشروق والقاهرة الجديدة، من تجهيز المقار الإنتخابية، والتأكد من نظافة الشوارع المؤديه للجان التصويت، ورفع كفاءة جميع المرافق والإضاءة الداخلية والخارجية، تيسيرا على الناخبين، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد عبدالمطلب، على ضرورة التأكد من نظافة أماكن الإنتظار وتواجد المظلات أمام اللجان، لحماية المشاركين في الإنتخابات، والتأكد من توفير الكراسي المتحركة لراحة كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة، وكراسي عادية امام أبواب اللجان للتيسير على كبار السن، والتأكد من توفير مصدر كهرباء إحتياطي بمولدات كهربائية، مع التأكيد على توفير عدد كبير من الكراسي المتحركة لذوي الإحتياجات الخاصة، وكبار السن وذلك قبل إنطلاق العملية الانتخابية.

من جانبه تابع المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الأدارية الجديدة، أعمال النظافة أمام لجان العاصمة الإدارية الجديدة، بالحى الحكومي ومركز المال والأعمال بمنطقة البنوك ومقر جهاز المدينة، للتأكد من وجود الكراسي المتحركة لخدمة كبار السن، للتيسير عليهم ، خاصة في ظل حالة الإقبال الكبير على اللجان الإنتخابية.

كانت اللجنة العليا للإنتخابات، أتاحات خدمة معرفة اللجان الإنتخابية بإرسال رسالة تحمل الرقم القومي، على الرقم«5151 » ويتسلم صاحب الرسالة عنوان مقر اللجنة الإنتخابية للإدلاء بصوته فيها ، وذلك من باب تشجيع المشاركة الإيجابية.