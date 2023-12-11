رئيس جامعة سوهاج: الطلاب نظموا مسيرة للحث على المشاركة في انتخابات الرئاسة

كشف الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل تنظيم مسيرة داخل الجامعة في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 لحث الشباب على المشاركة في الانتخابات، قائلا: نعول على الشباب لبناء الأمة.

«النعماني»: المشاركة السياسية مهمة

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية 2024 على قناة صدى البلد، أن المشاركة السياسية مهمة لمواجهة الخطر الذي يداهم مصر من كل الاتجاهات والحدود.

ولفت إلى أن أهالي وشباب سوهاج يبعثون رسالة مفادها أننا أقوياء وصامدون وهنكمل المسيرة، مشيرا إلى أن مصر هي الدرع الواقي للشرق الأوسط ولازم نحافظ عليها.

وأردف أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تواجه المخططات الخارجية، والمسيرة في جامعة سوهاج كانت مكونة من 20 ألفا بدأت من المبنى القديم للجامعة وحتى مدرسة الشيماء على مسافة امتدت 2 كيلو متر.

واختتم أن مصر باقية مادام شعبها باق وواع، لافتا إلى أن المسيرة كانت مناصفة بين الرجال والسيدات.