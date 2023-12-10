عماد الدين حسين: الإقبال الكبير على انتخابات الرئاسة يعكس وعي المصريين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن المشهد الذي رأيناه جميعا اليوم أمام اللجان الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية يعد أمرا مشرفا للغاية، ويدل على وعي المواطن المصري لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، في ظل التحديات الإقليمية التي تواجهها المنطقة وخاصة مصر.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الشعب المصري يبرهن دائما أنه على قدر المسؤولية في ظل اللحظات المهمة في هذا البلد، خاصة بعد الرهان والشائعات من قبل البعض الآونة الماضية أن الإقبال سيكون ضعيفا على العملية الانتخابية، لكن الشعب المصري انتصر اليوم على الدعاية السلبية للانتخابات.

رسائل إيجابية من الشعب المصري

وأوضح أن رسائل الشعب المصري في المشهد الانتخابي اليوم كانت متعددة الجوانب، والرسالة للخارج في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، أن هناك شعبا يلتف حول دولة كاملة ويحرص على دوره وينتظر في طوابير بالساعات في كل اللجان.

تضحيات سيدات مصر

ولفت إلى أن السيدات المصريات منذ 2013 وهن يقدمن مشهدا حضاريا في كل الاستحقاقات، وأشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة بدور المرأة المصرية في تنمية المجتمع المصري عموما وفي الانتخابات، وأيضا المشاركة الشبابية والأعمار المشاركة شهدت تطورا مهما، متمنيا أن تستغل الأحزاب المصرية هذا الزخم السياسي وتجذب الشباب عبر صيغ للعمل السياسي المشروع.