«مسلم» يرد على ادعاءات «بي بي سي» عن انتخابات الرئاسة: خطأ مهني معتاد منها

علق الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على ادعاءات قناة «بي بي سي» الإنجليزية، بأن الفقراء غابوا عن المشهد الانتخابي، وادعاء حصول البعض على مبالغ ورشاوى انتخابية، قائلا: «قناة «بي بي سي» جاءت بحالة سيدة فاضلة ترى أن الأسعار زادت خلال السنوات الأخيرة».

«مسلم»: «بي بي سي» ارتكبت خطأ مهنيا معتادا منها

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن قناة «بي بي سي» لا يصح أن ترهن حالة 106 ملايين بحالة سيدة تبيع الجرائد، ومن ثم حالتها لا يصح أن تُطَبَّق على مصر كلها أو تعميمها، وبالتالي القناة ارتكبت خطأ مهنيًا معتادًا منها.

وأشار إلى أن المعاشات ارتفعت بنسبة كبيرة، كما أن مشروع تكافل وكرامة رائع، ومبادرة مكافحة فيروس سي أيضا مشروع رائع، والعلاج على نفقة الدولة ومبادرة 100 مليون صحة وحل قوائم انتظار المرض، كل هذه الأزمات حُلَّت.

حدوث تنمية مجتمعية

وتابع: «إذا كانت هذه السيدة تسكن في أماكن خطرة، فكانت ستُنْقَل لأماكن أخرى محترمة ولائقة، ليس فقط من حيث المباني، ولكن من حيث المجتمع أيضا، وهذا ما يجب التأكد عليه بأن هناك تنمية مجتمعية تحدث في مصر».

وأوضح أن المواطنين أدلوا بأصواتهم في منطقة الأسمرات بكثافة في الانتخابات الرئاسية، وهي أبلغ رد بأن سكان هذه المنطقة استفادوا من تطويرها.