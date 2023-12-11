رئيس «صحة النواب»: مصر ستتقدم صفوف الدول العالمية في مجال تصنيع البلازما

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق،أهمية الدور الذي تؤديه الدولة المصرية في سبيل تحقيق المشروع القومي لمشتقات البلازما وتجميعها، والذى سيضع مصر في مصاف الدول المتقدمة عالميا.

وأشار الدكتور أشرف حاتم، في تصريحات لـ«الوطن» إلى دورالمؤسسة التشريعية في إصدار قانون منظم تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

حظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيا

وأوضح «حاتم» أن القانون حدد عددا من الأمور، أبرزها حظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيا، ويجري ذلك وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظما.

ونوه الدكتور أشرف حاتم، إلى أن القانون ألزم مركز تجميع بلازما الدم المختص بموجب القانون، بمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال، ومقابل التغذية، وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه.

وشدد وزير الصحة الأسبق، على أن مركز تجميع بلازما الدم مسؤول عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها، ويكون استبعاد المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الأخرى، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.